Количество поставленных на учёт новых легковых автомобилей в Москве увеличено

В 2017 году в Москве было поставлено на учёт 212 тысяч 338 новых легковых автомобилей. Эта цифра на 2,1% превысила показатель 2016 года. Такую тенденцию связывают улучшением условий потребительского кредитования. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов. По его словам, также отразился рост реальных зарплат жителей города.

«Рост объемов продаж новых автомобилей в столице продолжается второй год подряд. Он напрямую связан с улучшением условий потребительского кредитования (средневзвешенная процентная ставка по потребительским кредитам находится на исторически минимальных значениях), с низким уровнем инфляции, а также ростом реальных заработных плат москвичей», - рассказал Ефимов.

Руководитель департамента также назвал прошедший декабрь самым «урожайным» на покупки новых легковых автомобилей. Тогда удалось продать 24 тысячи машин.