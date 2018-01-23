Количество безработных в мире достигло рекордного показателя

Количество безработных людей в мире достигло рекордной отметки, достигнув 192,7 миллионов человек. Если сравнивать этот показатель с 2016 годом, он вырос на 2,6 миллиона человек. Такие данные предоставила Международная организация труда.

Среди молодых людей, которым менее 25 лет, уровень безработицы находится в районе 13%, сообщает «ФедералПресс» . В то же время в этой категории наблюдается гендерное неравенство.

Исследователи Международной организации труда также отметили переток рабочих из промышленности в сервис.

Напомним, в России число безработных достигло 756,1 тысяч человек. Об этом рассказал Минтруд, сообщают «Новые Известия» .