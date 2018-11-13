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Количество аутлетов в России к концу 2019 года достигнет рекорда

13 Ноября 2018 в 18:57
Количество аутлетов в России к концу 2019 года достигнет рекорда

Торговые площади увеличатся на 95,7 тысячи квадратных метров, сообщает «Русская планета». Благодаря этому увеличению общая площадь аутлетов вырастет в два раза. К концу 2019 года в России планируют построить четыре новых торговых центра.

На сегодняшний день на одну тысячу человек в России приходится 0,8 квадратных метра от общей площади торговых павильонов этого типа, подчёркивает «Интерфакс».

Ранее НСН рассказала, что с начала 2018 года в России впервые за несколько лет наблюдается негативная тенденция – в январе - июле количество закрытых кинозалов превысило количество открытых, а сборы снизились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, посещаемость также упала на 8,6%. Генеральный директор кинокомпании «Невафильм» Олег Березин отметил, что на эту статистику повлияло отсутствие сильных фильмов в прокате и недавняя трагедия в Кемерово.

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