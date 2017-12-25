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Колеса автобуса, попавшего в ДТП в Москве, в начале движения были вывернуты вправо

25 Декабря 2017 в 22:35


«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», сообщает группа «ГАЗ» по результатам предварительного анализа происшествия.

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса», - добавляет компания.

Сегодня днем автобус «ЛИАЗ» въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В ДТП погибли 5 человек, около 15 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Автобус был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы «ГАЗ» в 2016 году, сообщает ПРАЙМ.

Начиная с 2015 года Ликинский автобусный завод проводит рейсталинг своей продуктовой линейки с запуском автобусов новых модификаций и частичный ребрендинг в качестве центральной используя эмблему «ГАЗ». С этого же года с конвейера завода сошла новинка — автобус ЛиАЗ-4292.

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