Колеса автобуса, попавшего в ДТП в Москве, в начале движения были вывернуты вправо





«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», сообщает группа «ГАЗ» по результатам предварительного анализа происшествия.

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса», - добавляет компания.

Сегодня днем автобус «ЛИАЗ» въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В ДТП погибли 5 человек, около 15 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Автобус был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы «ГАЗ» в 2016 году, сообщает ПРАЙМ.

Начиная с 2015 года Ликинский автобусный завод проводит рейсталинг своей продуктовой линейки с запуском автобусов новых модификаций и частичный ребрендинг в качестве центральной используя эмблему «ГАЗ». С этого же года с конвейера завода сошла новинка — автобус ЛиАЗ-4292.