Кокорин пожаловался на полученные в СИЗО ожоги

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», пожаловался на то, что получил ожог после физиотерапевтической процедуры. Как пишет ТАСС, об этом рассказал адвокат футболиста Андрей Ромашов. Защитник подчеркнул, что около десяти дней назад врачи делали спортсмену электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. По совам Ромашова, Кокорин пожаловался на нагноение на ноге, подчёркивает RT. Также отмечалось, что ранее футболист жаловался на боли в колене после травмы, полученной им в марте прошлого года. Футболист утверждал, что причиной болей стала нехватка нагрузок в СИЗО.

Напомним, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре после драк в центре Москвы. Они обвиняются в умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Все четверо находятся под арестом, напоминает Русская планета.

Добавим, ранее Андрей Аршавин впервые прокомментировал судебный процесс против форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Он отметил, что отметил, что «дело футболистов продвигается и идет к вынесению судебного решения. Они (Кокорин и Мамаев – прим. НСН) понимают, что сделали, и хотят вернуться. И приносить радость и пользу», сообщает канал «Матч ТВ».