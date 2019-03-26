Кокорин подал жалобу в ЕСПЧ

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов направил жалобу по делу своего подопечного в Европейский суд по правам человека, пишет RT.

Сообщается, что если жалоба будет удовлетворена, то это будет свидетельствовать о нарушении европейской конвенции о защите прав и свобод. Кроме того, положительный отклик со стороны ЕСПЧ может стать свидетельством вновь открывшихся обстоятельств в деле.

Ромашов уточнил, что жалоба будет рассмотрена в течение месяца.

Ранее НСН сообщало, что суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля. Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью НСН заявил, что ему и его подзащитному не поступало официального уведомления о передаче дела в суд.