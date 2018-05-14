Кобзон: У меня нет возможности быть на открытии Крымского моста

Иосиф Кобзон не сможет присутствовать на открытии Крымского моста, которое должно состояться завтра, 15 мая, во второй половине дня. Об этом сообщает телеканал «360». Народный артист СССР заявил, что хотел бы посетить мероприятие, но у него нет такой возможности. По словам Иосифа Кобзона, на принятие решения повлиял неудобный маршрут, предложенный организаторами. Именно эта причина оказалась ключевой и для Льва Лещенко, Александра Буйнова и Олега Газманова, которые также не смогут принять участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив.

Как отмечает источник, ранее на сайте Иосифа Кобзона в разделе «Расписание» стояла отметка о том, что народный артист СССР примет участие в открытии Крымского моста.

Мост в Крым - самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км.