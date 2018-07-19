Кобзон случайно рассказал о раке Розенбаума

Музыкант Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием. Об этом рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон.

Передача была посвящена онкологическим заболеваниям известных мужчин, которым справиться с болезнью помогали жены.

По словам Кобзона в онкологической клинике на Каширском шоссе лечился не только он, но и Александр Буйнов, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валентин Юдашкин, пишут «Дни.ру».

Сам Кобзон борется с онкологией более 10 лет. Из-за опухоли ему был удален мочевой пузырь. Исполнитель призвал всех чаще проходить медицинские обследования.