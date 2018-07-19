Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Горячие новости

Кобзон случайно рассказал о раке Розенбаума

19 Июля 2018 в 12:11
Кобзон случайно рассказал о раке Розенбаума

Музыкант Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием. Об этом рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон.

Передача была посвящена онкологическим заболеваниям известных мужчин, которым справиться с болезнью помогали жены.

По словам Кобзона в онкологической клинике на Каширском шоссе лечился не только он, но и Александр Буйнов, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валентин Юдашкин, пишут «Дни.ру».

Сам Кобзон борется с онкологией более 10 лет. Из-за опухоли ему был удален мочевой пузырь. Исполнитель призвал всех чаще проходить медицинские обследования.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.