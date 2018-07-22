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Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным сирийцам

22 Июля 2018 в 10:44
Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным сирийцам

Военная авиация коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по нескольким десяткам беженцев на Востоке Сирии.

Как сообщает агентство САНА, под удар попали несколько десятков семей, уходивших из города Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Уже известно о гибели нескольких человек. Точное число жертв авиаудара коалиции выясняется.

Неделей ранее в результате авиаудара коалиции также погибли мирные жители. В результате авианалетов на деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 мирных граждан, десятки жителей пострадали и потеряли все свое имущество, пишет Газета.ру

Добавим, что США уже приходилось отчитываться за гибель мирного населения Сирии в результате операций Пентагона и союзников. Так, с 2014 года было совершено 29 596 авиаударов из-за которых погибли 939 невинных людей.

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