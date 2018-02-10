Кнопку «дизлайк» тестируют американские пользователи Facebook

В Facebook начали тестировать кнопку «дизлайк», которая даст пользователям возможность оценить комментарий, как оскорбляющий, вставленный не по теме или тот, что вводит в заблуждение.

В администрации соцсети уверены, что это поможет в борьбе с фейковыми аккаунтами и не самыми адекватными пользователями. Пока что оценивание комментария доступно для 5-ти процентов американских пользователей гаджетов на Android. Расширять тестовую группу в компании не собираются. При этом новую кнопку, которая отображается как «downvote» можно заметить исключительно на публичных страницах.

Иконка кнопки отображается как «палец вниз». Негативная оценка для комментария или новости будет влиять на его видимость другими пользователями и рейтинг в ленте новостей, пишет Газета.ру