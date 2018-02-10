Суббота
10 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

Кнопку «дизлайк» тестируют американские пользователи Facebook

10 Февраля 2018 в 13:29
Кнопку «дизлайк» тестируют американские пользователи Facebook

В Facebook начали тестировать кнопку «дизлайк», которая даст пользователям возможность оценить комментарий, как оскорбляющий, вставленный не по теме или тот, что вводит в заблуждение.

В администрации соцсети уверены, что это поможет в борьбе с фейковыми аккаунтами и не самыми адекватными пользователями. Пока что оценивание комментария доступно для 5-ти процентов американских пользователей гаджетов на Android. Расширять тестовую группу в компании не собираются. При этом новую кнопку, которая отображается как «downvote» можно заметить исключительно на публичных страницах.

Иконка кнопки отображается как «палец вниз». Негативная оценка для комментария или новости будет влиять на его видимость другими пользователями и рейтинг в ленте новостей, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.