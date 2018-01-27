Книгу Вольфа о Трампе издадут в России

Первый тираж российского издания книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» планируется выпустить в апреле, сообщил RT директор департамента художественной литературы издательской корпорации АСТ Сергей Рубис.

Стартовый тираж составит от 5000 до 10000 экземпляров.

«Mы рассчитываем, что книга может стать бестселлером», отметил Рубис.

Продажи книги в мире приближаются к показателю 2 миллиона экземляров.

«Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» — книга американского журналиста Майкла Вольфа, вышедшая 5 января 2018 года. В ней подробно рассматривается поведение президента США Дональда Трампа и его сотрудников во время президентской кампании в 2016 году и в течение первых месяцев срока в Белом доме. В книге Трамп демонстрируется как не пользующийся уважением среди сотрудников Белого дома, исходя из чего, автор делает вывод, что «100 % окружения Трампа» считают нынешнего президента непригодным для этой должности.