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Книга рекордов Гиннесса считает Севастополь российским

3 Декабря 2018 в 14:18
Книга рекордов Гиннесса считает Севастополь российским

В сертификате о регистрации рекорда по балансировке предметов Книга рекордов Гиннесса обозначила Севастополь как территорию России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайте справочника Guinness World Records.

Там отмечается, что достижение было зафиксировано еще в мае в Севастополе, где был белорусом Александром Бендиковым был установлен рекорд по балансированию гвоздей. Ему удалось удержать на шляпке одного гвоздя 349 гвоздей. В сертификате, разумеется, указано место установления рекорда: In Sevastopol, Russian Federation.

Между тем, как напоминает Ura.ru, в конце ноября стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре экономики назвал Крым и Севастополь частью России. Данные по региону в документе учитываются «в составе общероссийских».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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