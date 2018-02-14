Кнессет Израиля отказался признавать геноцид армян

Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании геноцида армян, передает «Интерфакс».

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу.

Геноцид армян— геноцид, организованный и осуществлённый в 1915 году (по мнению некоторых источников, продлившийся до 1923 года) на территориях, контролируемых властями Османской империи. Геноцид осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.