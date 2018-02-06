КНДР отправит на церемонию открытия Игр в Пхенчхане 280 человек

Делегация Северной Кореи на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане будет состоять из 280 человек. Об этом сообщает «Газета.Ru». В её состав, в основном, войдут болельщики и журналисты. Также в Пхенчхан приедут 26 участников показательного выступления мастеров тхэквондо. Делегацию возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Атлеты из КНДР на Олимпиаде будут состязаться в пяти дисциплинах. В их числе фигурное катание, шорт-трек, лыжная гонка, горнолыжный спорт и женский хоккее.



Напомним, ранее стало известно, что в церемонии открытия Игр-2018 примут участие не более 75 человек из числа российской делегации.

Олимпийские Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.