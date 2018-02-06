Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

КНДР отправит на церемонию открытия Игр в Пхенчхане 280 человек

6 Февраля 2018 в 13:38
КНДР отправит на церемонию открытия Игр в Пхенчхане 280 человек

Делегация Северной Кореи на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане будет состоять из 280 человек. Об этом сообщает «Газета.Ru».  В её состав, в основном, войдут  болельщики и журналисты. Также в Пхенчхан приедут 26 участников показательного выступления мастеров тхэквондо. Делегацию возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Атлеты из КНДР на Олимпиаде будут состязаться в пяти дисциплинах. В их числе фигурное катание, шорт-трек, лыжная гонка, горнолыжный спорт и женский хоккее. 

Напомним, ранее стало известно, что  в церемонии открытия Игр-2018  примут участие не более 75 человек из числа российской делегации.

Олимпийские Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.