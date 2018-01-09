КНДР направит демонстрационную команду по тхэквондо на Олимпиаду

Северная Корея планирует отправить на Олимпиаду в Пхёнчхан демонстрационную команду по тхэквондо. Ранее сообщалось, что из КНДР на Игры приедут музыканты и танцоры, которые примут участие в культурной программе. Об этом сообщил представитель министерства объединения Республики Корея.

Известно также, что в делегацию Северной Кореи на Олимпиаде войдут сотрудники национального олимпийского комитета, сообщает Газета.ру . Соответствующие договорённости были достигнуты во время переговоров на министерском уровне.

Напомним, российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх только под нейтральным флагом.