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КНДР направит демонстрационную команду по тхэквондо на Олимпиаду

9 Января 2018 в 09:55
КНДР направит демонстрационную команду по тхэквондо на Олимпиаду

Северная Корея планирует отправить на Олимпиаду в Пхёнчхан демонстрационную команду по тхэквондо. Ранее сообщалось, что из КНДР на Игры приедут музыканты и танцоры, которые примут участие в культурной программе. Об этом сообщил представитель министерства объединения Республики Корея.

Известно также, что в делегацию Северной Кореи на Олимпиаде войдут сотрудники национального олимпийского комитета, сообщает Газета.ру. Соответствующие договорённости были достигнуты во время переговоров на министерском уровне.

Напомним, российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх только под нейтральным флагом.

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