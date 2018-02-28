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Клуб «Тосно» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

28 Февраля 2018 в 21:32
Клуб «Тосно» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

«Тосно» из Ленинградской области со счетом 2:1 одержал домашнюю победу над владивостокским «Луч-Энергия» в четвертьфинале Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Андрей Буйволов и Павел Погребняк. У проигравших отличился Андрей Мязин, передает ТАСС.

«Тосно» в полуфинале Кубка России сыграет с победителем пары между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». В другом полуфинале встретятся два клуба ФНЛ - курский «Авангард» и ярославский «Шинник».

Финал Кубка России состоится 9 мая на стадионе «Волгоград-Арена».

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