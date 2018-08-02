Пятница
03 августа
USD 63.14
EUR 73.42
Горячие новости

Клуб Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

2 Августа 2018 в 23:16
Клуб Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Голландский футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

«Витесс» по сумме двух матчей одолел румынский клуб «Вииторул».

В третьем раунде клуб Слуцкого сыграет со швейцарским «Базелем».

«Витесс» — нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов.

В сезоне 2017/18 клуб выступал в Высшем дивизионе Нидерландов, заняв 6-е место. Наивысшим достижением «Витесса» в чемпионате Нидерландов является третье место в сезоне 1997/98. Обладатель Кубка Нидерландов 2017 года.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.