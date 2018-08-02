Клуб Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Голландский футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

«Витесс» по сумме двух матчей одолел румынский клуб «Вииторул».

В третьем раунде клуб Слуцкого сыграет со швейцарским «Базелем».

«Витесс» — нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов.

В сезоне 2017/18 клуб выступал в Высшем дивизионе Нидерландов, заняв 6-е место. Наивысшим достижением «Витесса» в чемпионате Нидерландов является третье место в сезоне 1997/98. Обладатель Кубка Нидерландов 2017 года.