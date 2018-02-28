Клуб Премьер-Лиги уступил по пенальти команды ФНЛ в Кубке России

Определились первые полуфиналисты Кубка России по футболу. Ими стал ярославский «Шинник», обыгравший «СКА-Хабаровск» и курский «Авангард», на чужом поле одолевший пермский «Амкар». Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, клуб, который борется за выживание в Футбольной национальной лиге, впервые в своей истории вышел в эту стадию турнира, обыграв команду Премьер-Лиги.

Сегодня определятся еще два полуфиналиста в матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов», а также между «Тосно» и «Лучом-Энергией».