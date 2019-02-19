Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы наложил штраф в размере 100 тысяч рублей на клинику Елены Малышевой. Это случилось по итогам заявления Росздравнадзора по Москве из-за выявленных нарушений. Сообщается, что размер штрафа минимальный. В результате проверки выяснилось, что у некоторых хирургов отсутствовал необходимый стаж работы и образование, а большая часть медицинских изделий не проходила техобслуживание.

В прошлом году сообщалось о том, что в сети появилась петиция с требованием уволить телеведущую Первого Канала Елену Малышеву из-за её слов о «расстреле собак», сказанных в эфире передачи 29 марта 2018 года. На момент написания материала она набрала более 18 тысяч подписей. Актер Леонид Ярмольник в эфире НСН предположил, что телеведущая сошла с ума, раз заявила нечто подобное. Малышева, комментируя свои слова, заявила, что не время защищать собак, которые загрызли мужчину, напоминает «Русская планета».