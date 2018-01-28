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Клинцевич рассказал Польше, кого надо бояться

28 Января 2018 в 14:47
Клинцевич рассказал Польше, кого надо бояться

Польшу должна волновать не какая-то мифическая угроза от России, а «зашкаливающие» националистические настроения внутри государства. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии. Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни», — отметил Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор назвал странным такое положение вещей, когда в стране, пострадавшей от фашизма, культивируется нацистская идеология.

Клинцевич подчеркнул, что Москва никогда не давала повода для заявлений об угрозах с российской стороны. тем более, что такие высказывания «не улучшают российско-польские отношения», добавил сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия представляет для его страны реальную и самую большую угрозу.

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