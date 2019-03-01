Климкин завил об украинских корнях России и Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выдвинул идею о происхождении России и Белоруссии от Незалежной. Свою теорию он опубликовал в статье для издания Observador. По словам Климкина, после крещения в Киеве христианство начало распространяться среди остальных восточнославянских племён к северу и востоку от Киевской Руси. Именно там появились Белоруссия и Россия, приводит мнение украинского министра Ura.ru .

Климкин также пишет, что Украина всегда была европейской нацией, потому что менталитет её жителей совпадает с европейскими ценностями.

Режиссёр Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре в интервью RT назвал «безумием» подобные «открытия» Климкина. Народный артист России считает, что своим заявлением глава МИД просто хочет как-то обосновать образование современной Украины.