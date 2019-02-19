Климкин обвинил Россию в европейских протестах против глобального потепления

Украина уверена, что Россия активно поддерживает недавние протесты в странах Евросоюза против глобального потепления. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Павел Климкин в Брюсселе, сообщает НСН со ссылкой на портал Euractiv.

«Россия поддерживает провокации беспокойства по всей Европе, потому что целью России является ослабление демократических институтов и самого Евросоюза. Причастность к протестам против изменения климата — однозначно да. Разные псевдо-природоохранные организации, например в Италии, где они пытаются помешать строительству новых газопроводов», — сказал глава МИД Украины.

По его словам, Россия провоцирует подобные протесты с целью продать больше газа европейским странам.

«Русские просто без ума от продажи большего количества газа в Европу. Передвинуть, перемешать движения против изменения климата — один зи приоритетов России. Объяснить, что "больше газа хорошо, уголь плохо, но российский газ это хорошо, российский газ надежный. Давайте устроим политический сценарий как в 1970-ых, что-то на подобие Новой восточной политики (Остполитик)". И это не только в Германии, но и в Италии, и везде», — добавил Климкин.

Относительно того, как именно Россия, по его мнению, вмешивается в дела европейских государств, украинский министр иностранных дел назвал несколько способов.

«Это касается фейковых НПО, попыток подкупа журналистов, СМИ, вмешательства в политические классы. Не настолько широко как на Украине, но заметно», — заключил он.

Напомним, что в течение нескольких последних недель школьники в Германии, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании организовывают движения, выходят на улицы и требуют от правительств предпринять серьезные меры, чтобы остановить глобальное потепление. Например в Бельгии, каждый четверг уже шесть недель подряд на улицы выходят от 15 до 30 тысяч подростков. Во время Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель усомнилась в том, что немецкие дети неожиданно загорелись идеей протестов без какого-либо иностранного влияния.