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Климкин назвал трюком предложение Путина вернуть военную технику из Крыма

22 Января 2018 в 20:04
Климкин назвал трюком предложение Путина вернуть военную технику из Крыма

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал трюком предложение президента России Владимира Путина передать Киеву военную технику из Крыма. Об этом сообщает Правда.ру

«Вы все прекрасно понимаете российский трюк. Есть ключевая конвенция от 1907 года о правилах ведения войны, так называемая Гаагская конвенция. Там записано, что оружие возвращается после заключения мира. Трюк в том, чтобы показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог», - пояснил Климкин.

Он добавил, что Украина не получала официального обращения от России по поводу техники.

С предложением передать Украине военную технику из Крыма Путин выступил 11 января.

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