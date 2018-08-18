Климкин назвал катастрофой результаты украинских школьников на экзамене по математике

Главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина "шокировали" результаты школьного экзамена по математике.

По мнению Климкина, низкие оценки свидетельствуют о "тотальной катастрофе в системе украинского образования

"Откровенно говоря, хочется бить тревогу. <…> Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!" — говорится в публикации Климкина на странтце в Facebook.

Он также подчеркнул, что этот путь может привести к тому, чо Украина окажется нигде.