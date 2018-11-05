Понедельник
05 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

«Клевета!» Свердловская чиновница открестилась от своих слов о молодежи

5 Ноября 2018 в 15:22
«Клевета!» Свердловская чиновница открестилась от своих слов о молодежи

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в беседе с журналистами опровергла свое заявление о якобы «ненужности молодого поколения государству». Чиновница заявила, что фраза была вырвана из контекста.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», - заявила Глацких, слова которой приводит телеканал «360».

Чиновница пояснила, что видео сама не смотрела и комментировать его ей сложно. Суть разговора, по ее словам, была в том, что залогом хорошего развития молодежи является семья, а государство в этом плане выступает лишь помощником.

Мысль правильная и здравая, вот только преподнесла ее Ольга Глацких волонтерам в Кировграде совсем другими словами. Это, к слову, зафиксировано на видео.


Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН ранее предложил уволить Глацких с занимаемой должности.

Губернатор области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.