«Клевета!» Свердловская чиновница открестилась от своих слов о молодежи

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в беседе с журналистами опровергла свое заявление о якобы «ненужности молодого поколения государству». Чиновница заявила, что фраза была вырвана из контекста.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», - заявила Глацких, слова которой приводит телеканал «360».

Чиновница пояснила, что видео сама не смотрела и комментировать его ей сложно. Суть разговора, по ее словам, была в том, что залогом хорошего развития молодежи является семья, а государство в этом плане выступает лишь помощником.

Мысль правильная и здравая, вот только преподнесла ее Ольга Глацких волонтерам в Кировграде совсем другими словами. Это, к слову, зафиксировано на видео.





Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН ранее предложил уволить Глацких с занимаемой должности.

Губернатор области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.