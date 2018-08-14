Клещи будут активны в Подмосковье до октября

Клещи в Московской области будут активны на протяжении не только последнего летнего месяца и сентября, но и до середины октября. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом рассказала начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина. В связи с этим, по её словам, соответствующие службы будут держать ситуацию с распространением и активностью этих насекомых под контролем.

Отмечу, специалисты подчёркивают, что на территории летних оздоровительных учреждений проводятся повторные антиклещевые обработки, их территории тщательным образом обследуются.