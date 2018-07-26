Кластер «Волжское море» признан приоритетным инвестиционным проектом Тверской области

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Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море» официально получил статус приоритетного регионального проекта. Такое решение было принято во время заседания правительства Тверской области 25 июля. Такое статус нужен кластеру для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы». Как подчеркнул губернатор Тверской области, реализация программы привлечёт туристов в регион.

«Очень важно, чтобы этот проект был реализован. Это туристическая привлекательность тверского региона, создание новых рабочих мест для наших жителей, а также увеличение потока туристов в регион», - отметил губернатор.

В случае включения кластера в ФЦП, проект сможет получить как минимум 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие круизного туризма, а также средства из регионального бюджета и внебюджетные инвестиции.

Ключевым объектом кластера планируется сделать территорию проекта «Завидово», где в будущем появится всесезонный комплекс отдыха с аквапарком и гостиницами. Проект объединит водный, автомобильный и железнодорожный транспорт. Аналогов ему в РФ на данный момент не существует.

Инвестпроект включает шесть подпроектов, которые подразумевают в том числе развитие Калязина, Кимр, Весьегонска, Конаково и других городах региона. После реализации проекта планируется ежегодно получать как минимум 300 миллионов рублей.