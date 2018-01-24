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Классификатор строительных ресурсов сформируют до конца марта

24 Января 2018 в 09:37
Классификатор строительных ресурсов сформируют до конца марта

До конца марта завершится работа по дополнению классификатора, включающего в себя перечень используемых при строительстве, реконструкции и капремонте объектов материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин, механизмов. Об этом рассказал заместитель главы Минстроя РФ Хамит Мавлияров во время пленарного заседания «Итоги и перспективы развития отрасли промышленных материалов», прошедшего 23 января в рамках выставки «Отечественные строительные материалы – 2018».

Как пояснили в Минстрое, классификатор поможет с классификацией и кодированием строительных ресурсов, что поможет в ценообразовании и проверке стоимости ресурсов.

«Сегодня проводится активная работа по наполнению ФГИС ЦС данными, необходимыми для формирования сметных цен. Всем юридическим лицам, включенным в перечень, до 25 января 2018 года необходимо предоставить во ФГИС ЦС сведения о ценах строительных ресурсов за IV квартал 2017 года», - заявил Мавлияров.

На данный момент в перечень уже вошли почти 14 тысяч юридических лиц, среди которых и импортёры, и производители, и перевозчики.

По словам Хамита Мавлиярова, в случае предоставления недостоверной информации, либо отказа от е предоставления организации и руководитель понесут административную ответственность и попадут в единый реестр юрлиц, не предоставивших информацию или предоставивших заведомо недостоверную информацию во ФГИС ЦС за два и более отчетных периода. В Минстрое уверены, что в будущем классификатор поможет не допустить контрафактную продукцию на строительные площадки. 

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