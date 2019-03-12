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Классический провал. Минкультуры о ситуации с «Гурвинеком»

12 Марта 2019 в 15:57
Классический провал. Минкультуры о ситуации с «Гурвинеком»

Российский мультипликационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» потерпел крах в прокате в связи с чередой серьёзных ошибок, допущенных продюсером проекта. С такими обвинениями выступила директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

По её словам, прокат «Гурвинека» - это пример того, как делать не нужно. Она охарактеризовала ситуацию вокруг мультфильма как типичный провал. Как заметила Любимова, кинотеатры устроили мультфильму «темную», объявив бойкот.

Вместе с тем, глава департамента Минкультуры нашла и положительные стороны в этой ситуации. По мнению Ольги Любимовой, подобные коллизии подтверждают, что отрасль активно развивается, продюсеры, прокатчики, киносети сражаются за российского зрителя.

Прокат «Гурвинека» должен был начаться 7 марта. Однако Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила, что крупнейшие российские частные кинозалы не будут демонстрировать его, если Минкультуры РФ не выдаст на эту же дату прокатное удостоверение бельгийской анимационной ленте «Королевский корги» компании «Вольга». Ранее Минкультуры уже пыталась отсрочить релизы её проектов.

11 марта прокатчик «Королевского корги» подал в Минкульт документы для показа мультфильма с 21 марта.

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