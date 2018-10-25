Китайский спутник для наблюдения за океанами выведен на орбиту

КНР вывел на орбиту спутник «Хайян-2В» для наблюдения за океанами. Об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, пишет ТАСС. Запуск осуществлялся с космодрома Тайюань на севере страны. Космический объект на орбиту выводила ракета-носитель «Чанчжэн-4В».

Ожидается, что при помощи спутника также будет происходить сбор данных для проведения спасательных работ на море, а также для разведки океанических ресурсов, сообщает РЕН ТВ .

Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, что Китай активно включился в борьбу с американскими конкурентами по запуску.