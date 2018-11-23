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Китайский МИД оценил умственные способности американских чиновников

23 Ноября 2018 в 00:23
Китайский МИД оценил умственные способности американских чиновников

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что намеки чиновников США на «исключение» Китая из Всемирной торговой организации можно трактовать как «мечты глупцов», передает «Синьхуа».

Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме США Кевин Хассетт накануне заявил, что КНР в качестве члена ВТО «ведет себя недостойно», и следует рассмотреть возможности «исключения» Китая из организации.

В июле этого года ВТО провела проверку торговой политики КНР. Все стороны, в том числе генеральный директор Всемирной торговой организации, высоко оценили поддержку и вклад Китая в систему многосторонней торговли, а равно и возрастающую роль Китая в самой ВТО.

Как ранее сообщала НСН, 8 октября Китай подал запрос на учреждение третейской группы по спору с Соединенными Штатами во Всемирной торговой организации. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР. Ранее с аналогичным запросом выступили Россия, Норвегия и Европейского Союза. Поводом для запросов о создании третейской группы стало применение Вашингтоном дополнительных пошлин на сталь и алюминий.

Однако разрешение споров в ВТО вряд ли даст свои результаты. Такое мнение в эфире НСН выразил председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов.

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