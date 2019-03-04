Китайский авиалайнер экстренно сел на Чукотке

Авиалайнер китайской «AirChina» экстренно сел в Анадыре из-за подозрения на пожар в багажном отсеке, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта. По данным собеседника агентства, самолет выполнял рейс из Пекина в Лос-Анджелес.

Лайнер прервал полет и благополучно сел в Анадыре. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает «Интерфакс».

Аэропорт Анадырь (Угольный) — международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре - столице Чукотского автономного округа. Используется транзитными воздушными судами в качестве запасного аэродрома в будние дни.