Китайским семьям могут разрешить третьего ребенка

В Китае могут снять запрет на третьего ребенка в семье. Это предложение выдвинул представитель южной провинции Гуандун Чжу Леюй.

Он отметил, что Китаю необходимо пересмотреть политику семейного планирования, потому принятый ранее закон о двух детях в семье не принес ожидаемого результата, а наоборот в 2017 году снизил рождаемость в стране на 630 тысяч младенцев по сравнению с предыдущим годом, пишет Global Times.

Напомним, в 2016 году в Китае зафиксировали рекорд рождаемости. Впервые с 2000 года на материковой части страны родилось более 17,86 млн детей.