Воскресенье
04 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Китайским семьям могут разрешить третьего ребенка

3 Марта 2018 в 17:51
Китайским семьям могут разрешить третьего ребенка

В Китае могут снять запрет на третьего ребенка в семье. Это предложение выдвинул представитель южной провинции Гуандун Чжу Леюй.

Он отметил, что Китаю необходимо пересмотреть политику семейного планирования, потому принятый ранее закон о двух детях в семье не принес ожидаемого результата, а наоборот в 2017 году снизил рождаемость в стране на 630 тысяч младенцев по сравнению с предыдущим годом, пишет Global Times.

Напомним, в 2016 году в Китае зафиксировали рекорд рождаемости. Впервые с 2000 года на материковой части страны родилось более 17,86 млн детей.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.