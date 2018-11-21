Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

В Москве завершил свою работу Первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу. Отмечается, что в его ходе особое внимание уделялось вопросам развития научного потенциала России и КНР. Также эксперты сделали акцент на перспективном партнерстве в разработке эффективных стратегий в борьбе против СПИДа.

Отмечается, что основным докладчиком с китайской стороны стал профессор Имин Шао, он прилетел на конгресс в столицу в компании специалистов из крупнейших клиник и университетов КНР. В ходе своего выступления Шоа подчеркнул, что особое внимание стоит уделить развития совместной работы двух стран на основе стратегического партнерства в формате БРИКС.

Напомним, Всемирный день борьбы со СПИДом по решению ВОЗ отмечается ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, с целью повышения глобальной осведомленности о вирусе.