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Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

21 Ноября 2018 в 13:36
Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

В Москве завершил свою работу Первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу. Отмечается, что в его ходе особое внимание уделялось вопросам развития научного потенциала России и КНР. Также эксперты сделали акцент на перспективном партнерстве в разработке эффективных стратегий в борьбе против СПИДа.

Отмечается, что основным докладчиком с китайской стороны стал профессор Имин Шао, он прилетел на конгресс в столицу в компании специалистов из крупнейших клиник и университетов КНР. В ходе своего выступления Шоа подчеркнул, что особое внимание стоит уделить развития совместной работы двух стран на основе стратегического партнерства в формате БРИКС.

Напомним, Всемирный день борьбы со СПИДом по решению ВОЗ отмечается ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, с целью повышения глобальной осведомленности о вирусе.

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