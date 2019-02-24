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Китайские ученые назвали продукты против рака

24 Февраля 2019 в 09:00
Китайские ученые назвали продукты против рака

Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея может снизить риск развития колоректального рака (злокачественной опухоли толстой кишки и ее червеобразного отростка). К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты исследований опубликованы в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Ученые сопоставили данные 833 больных и стольких же здоровых людей. Исследователи сравнивали самочувствие испытуемых, исходя из их возраста, места жительства и пола, а также рациона и количества приемов пищи.

Согласно выводам исследователей, риск развития колоректального рака ниже на 79 процентов у взрослых, которые чаще употребляют лук.

По мнению ученых, в луке-порее и репчатом луке, а также чесноке содержатся соединения, помогающие снизить риск развития рака толстой кишки.

«Результаты проливают свет на первичную профилактику колоректального рака посредством изменения образа жизни, заслуживающую дальнейшего изучения», - заявил один из исследователей.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв заявил НСН, что принятые премьер-министром меры в отношении диагностики и лечения раковых больных помогут развитию отечественной онкологии.

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