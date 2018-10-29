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Китайцы решили построить в Антарктиде аэропорт

29 Октября 2018 в 17:40
Китайцы решили построить в Антарктиде аэропорт

Китай сообщил о намерении построить первый постоянный аэропорт на территории Антарктиды. Планируется, что воздушная гавань будет на регулярной основе принимать исследовательские экспедиции и туристические группы.

Взлетная полоса и терминал аэропорта будут построены на леднике. В планах КНР соорудить взлетную полосу и воздушный терминал, передает «Свободная пресса». Для сооружения аэропорта потребуется несколько лет.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, как система охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки поможет в освоении Марса и Луны.

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