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Китайцев испугались. В Совфеде объяснили отказ США от СНВ-3

3 Ноября 2018 в 14:24
Китайцев испугались. В Совфеде объяснили отказ США от СНВ-3

США под различными предлогами готовят почву для отказа от Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Эти заявления — различные предлоги, чтобы обосновать свою позицию, и они свидетельствуют в том числе о страхе Вашингтона перед растущим потенциалом Китая», — считает сенатор.

По словам Морозова, американцам нужно наращивать свой ядерный потенциал для поддержания глобального доминирования. Они решительно настроены нарастить в кратчайшие сроки количество ракет малой и средней дальности и ракет гиперзвукового направления.

Сенатор отметил, что поведение Вашингтона разрушает всю систему контроля над вооружениями. Если США выйдут из ДРСМД и откажутся пролонгировать СНВ-3, то и Россия не сможет придерживаться положений договора.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году. Через год соглашение вступило в силу. Документ предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Сток действия договора истекает в 2021 году, пишет РИА Новости.

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