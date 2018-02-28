Китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа

В городе Шиянь в китайской провинции Хубэй женщина отправила смертельно больного мужа в морг, решив, что тот уже умер, передает РИА «Новости».

У мужчины был обнаружен рак желудка в последней стадии. Утром в понедельник жена попыталась разбудить его, но не сумела этого сделать. Она вызвала похоронную службу, которая доставила тело в морг.

Спустя несколько часов работники морга, проверив пульс, убедились, что «покойник» еще жив.

Сотрудники морга вызвали «скорую помощь», однако еще до прибытия врачей мужчина скончался.