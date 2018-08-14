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Китай выразил «решительное недовольство» оборонным бюджетом США

14 Августа 2018 в 08:44
Китай выразил «решительное недовольство» оборонным бюджетом США

Китай недоволен оборонным бюджетом Соединенных Штатов на 2019 финансовый год, который ранее подписал президент Дональд Трамп, заявил представитель МИД КНР Лу Кан.

По его словам, Китай выражает «решительное недовольство» в связи с тем, что, несмотря на протест китайской стороны, США подписали бюджет, в котором содержится «негативное содержание» в отношении Китая, пишет Газета.ру.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также призвал Америку отказаться от менталитета холодной войны, сообщает RT.

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