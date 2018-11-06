Китай впервые представил макет базового модуля космической станции

На открывшемся Чжухайском международном авиасалоне Китай впервые представил модель базового модуля перспективной космической станции, передает «Синьхуа» .

Согласно плану, сборка космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец») на орбите будет завершена примерно в 2022 году.

Перспективная станция будет состоять из трех частей, включая базовый модуль и два лабораторных модуля.

В постоянный состав экипажа станции будет входить три человека, во время пересменки на борту в течение короткого времени сможет находиться до шести человек.

Ранее НСН сообщала, что концепция освоения Луны Россией будет представлена в течение двух недель. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, концепцию будут представлять Научно-технический совет госкорпорации и Российская академия наук. Как подчеркнул глава «Роскосмоса», России нужно будет не только высадиться на Луне, но и создать там полноценную базу. Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН пояснил, что после презентации концепции в неё ещё будут вноситься правки до утверждения правительством.