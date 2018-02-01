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Китай создаст 50 тысяч футбольных школ

1 Февраля 2018 в 21:12
Китай создаст 50 тысяч футбольных школ

К 2025 году Китай намерен учредить еще 30 тысяч специализированных футбольных школ, сообщили «Синьхуа» в Министерстве образования Китайской Народной Республики.

Начиная с 2015 года в Китае уже подтвердили открытие 20218 школьных футбольных школ для молодежи и детей. Каждая школа раз в неделю проводит одно занятие по футболу для всех учащихся соответствующего учебного заведения.

По состоянию на 6 июля 2017 года сборная Китая занимает 77-е место в рейтинге ФИФА.

На Кубке Азии 2015 года сборная Китая дошла до четвертьфинала.

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