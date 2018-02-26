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Китай разрешил поставки пшеницы из шести регионов РФ

26 Февраля 2018 в 14:58
Китай разрешил поставки пшеницы из шести регионов РФ

Китай снял запрет на поставку пшеницы из России. Ограничения действовали с 2016 года. Теперь российские поставщики из шести регионов попадут на рынок КНР. Среди них – Новосибирская, Амурская, Челябинская, Омская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщают РИА Новости со ссылкой на Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая.

Поставки из России были разрешены после тщательных проверок. Так, специалисты из Китая, находясь в РФ, проверили зерно на наличие карликовой и мокрой головни, сообщает «Русская планета».

Напомним, ранее Россия запретила ввозить в Россию молоко и другую молочную продукцию из Белоруссии. Такое решение принял Россельхознадзор, сообщает «ФедералПресс».

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