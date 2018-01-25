Китай разработает суперскоростной маглев

Китай разрабатывает прототип высокоскоростного маглева со скоростью 600 км/ч. Разработка должна быть завершена к 2020 году. Об этом сообщили в компании CRRC Qingdao Sifang Co., план которой по созданию такого маглева был недавно утвержден.

Образец вагона маглева будет построен в течение 2018 года, а полноценный поезд будет готов к тестированию на трассе протяженностью 5 километров к 2020 году, передает Синьхуа.

Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или маглев — это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.



