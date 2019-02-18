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Китай получит новые ракеты для С - 400 вместо уничтоженных Россией

18 Февраля 2019 в 18:20
Китай получит новые ракеты для С - 400 вместо уничтоженных Россией
ФОТО: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin
Зенитные ракеты С-400, предназначенные для Китая, были повреждены в ходе транспортировки на корабле, из-за чего их пришлось уничтожить, заявил глава гокорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает РИА ФАН.

Всего Китаю будет поставлено не менее шести дивизионов С-400. Сумма контракта составила свыше трех млрд долларов. 19 января стало известно, что судно с комплектующими для ЗРС попало в шторм в районе пролива Ла-Манш.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал НСН, почему Россия не должна продавать оружие странам-членам НАТО, в частности Турции С - 400. 

«Я абсолютно уверен, что в контракте прописаны условия, что не имеют права передавать технологии, давать возможность изучить их третьей стороне. Но для нас это должно быть сигналом, что странам, которые являются членами НАТО, продавать вооружение ни в коем случае нельзя. Даже если у нас временно существует определенная в этом потребность, необходимость или какие-то призрачные надежды на сотрудничество в дальнейшей перспективе. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит», — сказал депутат.

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