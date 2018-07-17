Китай отверг обвинения США в нарушении правил ВТО

Китай отверг обвинения США в нарушении правил Всемирной торговой организации.



Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что с 2002 года ежегодный средний вклад Китая в рост мировой экономики составляет около 30%, передает «Синьхуа».

«Китай полностью выполнил свои обязательства в том, что касается сокращения товарных тарифов, открытости в торговле услугами и нетарифных мер, включая квоты на импорт», - заявила она.

Китайские усилия по соблюдению правил ВТО и исполнению своих обязательств признаны во всем мире, отметили в МИД КНР.

Всемирная торговая организация — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.