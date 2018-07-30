Китай окажет помощь беднякам

Министерство финансов КНР сообщило, что им было выделено 140 млрд юаней (около $20,5 млрд) в рамках программы пособий для оказания помощи нуждающимся семьям и лицам.

Еще 26,6 млрд юаней были выделены на помощь в обновлении ветхого жилья для около 1,9 млн бедных семей.

Живущие в страдающих от крайней бедности районах семьи получат более высокие субсидии для улучшения своих жизненных условий, сообщает «Синьхуа».

Сейчас способом борьбы с бедностью в Китае является массовая выдача нуждающимся целевых микрокредитов на сумму менее 50 тыс. юаней сроком на три года без ипотеки, без поручительства, с базовой процентной ставкой. В целом уровень бедности в КНР сокращается. Так, в 2012-2016 гг. от бедности были избавлены 55 млн человек, а всего по состоянию на конец 2016 года в Китае насчитывалось 43 млн бедняков.