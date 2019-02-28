Китай и Россия заветировали проект американской резолюции Совбеза по Венесуэле

Россия и КНР на заседании Совета Безопасности ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по Венесуэле.

В предлагаемом США документе, в частности, содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле, причем на них должны присутствовать международные наблюдатели, передает «Интерфакс».

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.

