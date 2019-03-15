Киркоров и Басков эмоционально выразили чувства в Узбекистане (ВИДЕО)

Филипп Киркоров и Николай Басков прилетели в Ташкент на церемонию открытия ледового дворца Humo Arena. Не успев покинуть борт, артисты бурно выразили эмоции. «Мой любимый Ташкент! Здесь тепло. Коленька, Ташкент!», – кричал во всю глотку поп-король. Его спутник тут же звонко подхватил: «Ташкент... Ассалям алейкум!» После этого они уже в два голоса назвали столицу Узбекистана. Пользователи предположили, что у знаменитостей было хорошее настроение. В комментариях назвали артистов «животными», «синяками» и «позорниками», сообщает Утро.ру.





Ранее Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что один из обвиняемых в подготовке теракта во время его концерта в Махачкале, назвал Максима Галкина «заказчиком» убийства. Как отметил Народный артист России в своём Instagram, приходится опровергать очередную ложь, которая касается его близких друзей - Максима и Аллы. Семья Филиппа Киркорова «в ужасе» после покушения на певца. Мачеха Филиппа Киркорова призналась, что весть о покушении на певца повергла ее в шок, сообщает «ФедералПресс».