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Киркоров и Басков эмоционально выразили чувства в Узбекистане (ВИДЕО)

15 Марта 2019 в 17:50
Киркоров и Басков эмоционально выразили чувства в Узбекистане (ВИДЕО)

Филипп Киркоров и Николай Басков прилетели в Ташкент на церемонию открытия ледового дворца Humo Arena. Не успев покинуть борт, артисты бурно выразили эмоции. «Мой любимый Ташкент! Здесь тепло. Коленька, Ташкент!», – кричал во всю глотку поп-король. Его спутник тут же звонко подхватил: «Ташкент... Ассалям алейкум!» После этого они уже в два голоса назвали столицу Узбекистана. Пользователи предположили, что у знаменитостей было хорошее настроение. В комментариях назвали артистов «животными», «синяками» и «позорниками», сообщает Утро.ру.


Ранее Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что один из обвиняемых в подготовке теракта во время его концерта в Махачкале, назвал Максима Галкина «заказчиком» убийства. Как отметил Народный артист России в своём Instagram, приходится опровергать очередную ложь, которая касается его близких друзей - Максима и Аллы. Семья Филиппа Киркорова «в ужасе» после покушения на певца. Мачеха Филиппа Киркорова призналась, что весть о покушении на певца повергла ее в шок, сообщает «ФедералПресс».

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