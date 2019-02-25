Кириллова назначили руководителем Федерального агентства водных ресурсов

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении 41-летнего Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов, передает ТАСС.

Кириллов сменил на этом посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова.

С 2006 года Кириллов возглавлял ключевые Департаменты в области государственного регулирования лесных и водных ресурсов, безопасности ГТС и гидрометеорологии Минприроды России.

Росводресурсы — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.