Понедельник
25 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

Кириллова назначили руководителем Федерального агентства водных ресурсов

25 Февраля 2019 в 21:57
Кириллова назначили руководителем Федерального агентства водных ресурсов

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении 41-летнего Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов, передает ТАСС.

Кириллов сменил на этом посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова.

С 2006 года Кириллов возглавлял ключевые Департаменты в области государственного регулирования лесных и водных ресурсов, безопасности ГТС и гидрометеорологии Минприроды России.

Росводресурсы — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.