«Руки-базуки» готов отказаться от роли в «Брате-3» по состоянию здоровья

Кирилл Терешин по прозвищу «Руки-базуки» заявил, что удалит синтоловые бицепсы, даже если для этого придется отказаться от съемок в фильме «Брат-3».

Он сообщил, что в этом году планирует сделать операцию, в ходе которой хочет удалить искусственные бицепсы и оставить только трицепсы. Терешин пожаловался, что нынешняя форма рук мешает ему заниматься в спортзале и вызывает боль в мышцах, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Он сообщил, что получил благодаря знакомству с шоуменом Стасом Барецким, который и планирует снимать третью часть «Брата». Терешин заявил, если приглашение сняться в фильме поступило благодаря синтоловым бицепсам, то он будет вынужден отказаться от роли. Такое решение Кирилл «Руки-базуки» объяснил тем, все равно намерен сделать операцию по удалению искусственных мышц, так как в его организме идет постоянное воспаление из-за синтола.

Ранее Кирилл Терешин в эфире НСН подтвердил информацию о том, что исполнит главную роль в третьей части фильма «Брат» и рассказал, как получил приглашение сняться в кино.